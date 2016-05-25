実際の制作者: Andrew & Conversion: Dr. Gaines複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。

赤いグラフはゼロ以上で、上昇する場合、売建てる(ショート)取引を行います。

赤いグラフはゼロ以下で、下落する場合、買建てる(ロング)取引を行います。



