実際の制作者: Andrew & Conversion: Dr. Gaines
複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。
赤いグラフはゼロ以上で、上昇する場合、売建てる(ショート)取引を行います。
赤いグラフはゼロ以下で、下落する場合、買建てる(ロング)取引を行います。
主なパラメータ:
- "適用する". インディケータの計算がベースにしている値です。終値や始値などです。
- トレンド方向の線のパラメータ;Itrendではトレンドの方向性を判定する為にボリンジャーバンドが適用されるので、こちらの設定はボリンジャーバンドと同じです。:
- "モード". 中央バンド、上部バンド、下部バンドどんなバンドを使用するのかを指定します。
- "期間". インジケータの期間を示します。
- "偏差". インジケータの偏差を示します。
- トレンドの強さのパラメータ。トレンドの強さを表す線は、アレキサンダー･エルダー氏によるベアパワーとブルパワーをベースにしています。
- "期間". トレンドラインの期間を示します。
