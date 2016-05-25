RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。

複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。