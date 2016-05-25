無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MA_In_Color_wAppliedPrice - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: FX Sniper and Robert Hill
LSMA_In_Colorインジケータの修正版です。更新: 応用相場の利用が可能になりました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7478
Laguerre_ROC
RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。Traditional Itrend
複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。
MMLevls_VG
結果は以下の通りです。転換点を出すミュレイレベルだけでなく、これの推計的有意性も示します。MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
MACD、RSI、ACオシレーター、オーサムオシレーターなど多くの指標には処理の遅延という問題があると考える人がいます。しかし、MaksiGen KaHaJI ckaJInePは毎日10pipsづつ利益を得させます。