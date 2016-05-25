コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MA_In_Color_wAppliedPrice - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch
ビュー:
1316
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: FX Sniper and Robert Hill

LSMA_In_Colorインジケータの修正版です。更新: 応用相場の利用が可能になりました。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7478

Laguerre_ROC Laguerre_ROC

RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。

Traditional Itrend Traditional Itrend

複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。

MMLevls_VG MMLevls_VG

結果は以下の通りです。転換点を出すミュレイレベルだけでなく、これの推計的有意性も示します。

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP

MACD、RSI、ACオシレーター、オーサムオシレーターなど多くの指標には処理の遅延という問題があると考える人がいます。しかし、MaksiGen KaHaJI ckaJInePは毎日10pipsづつ利益を得させます。