無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MMLevls_VG - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 976
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7480
MA_In_Color_wAppliedPrice
LSMA_In_Colorインジケータの修正版です。更新: 応用相場の利用が可能になりました。Laguerre_ROC
RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。
MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP
MACD、RSI、ACオシレーター、オーサムオシレーターなど多くの指標には処理の遅延という問題があると考える人がいます。しかし、MaksiGen KaHaJI ckaJInePは毎日10pipsづつ利益を得させます。MultiTrend_Signal_KVN
有名なトレーダーであるブラディミル･コリャキンにより開発されたインディケータです。チャネル内に入らせます。