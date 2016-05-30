请观看如何免费下载自动交易
作者: Emerald King, MTE&I
这是一个增强版本的RSI. 拉盖尔转换信号，因而低频组件比高频者滞后较多。一般来说，最近柱的数据比之前柱的数据权重高，就像指数移动平均那样。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7477
