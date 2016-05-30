多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。

趋势过滤器。简单来说，RSIFilter 在较大波动下会失效，但是在有趋势的情况下工作得很好，但是如果可以提高一点，就能够给出更加清晰的答案。