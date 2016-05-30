代码库部分
Laguerre_ROC - MetaTrader 4脚本

作者: Emerald King, MTE&I

这是一个增强版本的RSI. 拉盖尔转换信号，因而低频组件比高频者滞后较多。一般来说，最近柱的数据比之前柱的数据权重高，就像指数移动平均那样。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7477

传统的Itrend 传统的Itrend

多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。

RSIFilter_v1 RSIFilter_v1

趋势过滤器。简单来说，RSIFilter 在较大波动下会失效，但是在有趋势的情况下工作得很好，但是如果可以提高一点，就能够给出更加清晰的答案。

MA_In_Color_wAppliedPrice MA_In_Color_wAppliedPrice

Modified LSMA_In_Color 指标。新增: 使用了应用的价格。

MMLevls_VG MMLevls_VG

结果是 - 不仅接收基于Murray水平的轴线，还有它们当前的统计信息...