無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSIFilter_v1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1087
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Igorad
トレンドフィルタです。実は、相場が大きく上下する場合、RSIFilterは失敗しますが、トレンド継続中に価値をもたらす可能性があります。完成すれば便利になると思います。
トレンドフィルタです。実は、相場が大きく上下する場合、RSIFilterは失敗しますが、トレンド継続中に価値をもたらす可能性があります。完成すれば便利になると思います。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7459
EVWMA
弾性体積加重移動平均は、一般的な移動平均の代わりとしてよく使用されます。EMAPredictive3
シグナルを処理したり目的をトラックしたりする簡単なインディケータです。
Traditional Itrend
複数設定のトレンドインジケータです。2色ヒストグラムとしてトレンドの方向性（赤い線）と強さ（青い線）を表示します。主なシグナルはゼロラインとの交差、ダイバージェンス及び新しい高値/安値を達成することです。Laguerre_ROC
RSIの高度なバージョンです。Laguerreは、高周波成分に対して低周波成分を遅延させるようにシグナルを変えます。