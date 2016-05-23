Autor: Andrew & Conversion: Dr. GainesTrend-Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Zeigt Richtung (rot) und Stärke (blau) des Trends als zwei-farbiges Histogramm. Das wichtigste Signal ist das Kreuzen der Nulllinie, das Erreichen eines neuen Hochs/Tiefs und eine Divergenz.

Wenn die roten Balken größer als Null sind und größer werden - Kaufen (wenn zur gleichen Zeit die blaue Balken kleiner als Null sind und fallen - der Aufwärtstrend wird immer stärker)

Wenn die roten Balken kleiner als Null sind und weiter fallen - Verkaufen (wenn zur gleichen Zeit die blaue Balken größer als Null sind und steigen - der Abwärtstrend wird immer stärker)



