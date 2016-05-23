und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trend-Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Zeigt Richtung (rot) und Stärke (blau) des Trends als zwei-farbiges Histogramm. Das wichtigste Signal ist das Kreuzen der Nulllinie, das Erreichen eines neuen Hochs/Tiefs und eine Divergenz.
Wenn die roten Balken größer als Null sind und größer werden - Kaufen (wenn zur gleichen Zeit die blaue Balken kleiner als Null sind und fallen - der Aufwärtstrend wird immer stärker)
Wenn die roten Balken kleiner als Null sind und weiter fallen - Verkaufen (wenn zur gleichen Zeit die blaue Balken größer als Null sind und steigen - der Abwärtstrend wird immer stärker)
Allgemeine-Parameter - Parameter für beide Linien:
- "Apply to". Die Grundlage der Berechnung des Indikators. In diesem Fall ist es der Preis, - Close, Open, usw..
- Parameter der Trend-Richtung, die rote Linie. Der Trendrichtung berechnet iTrend mit dem technischen Indikator Bollinger Bänder und hat daher die gleichen Einstellungen wie die Bollinger Bänder:
- "Mode". Legt fest, welche Linie der Bollinger Bänder für die Berechnung von iTrend zu verwenden ist: Mitte, Oben oder Unten.
- "Period". Die Periodenlänge für den iTrend-Indikator
- "Deviation". Der Abstand der Kanalgrenzen des iTrend Indikators
- Parameter der Trend-Stärke, die blaue Linie. Die Linie der Trendstärke wird berechnet mit Indikatoren von Alexander Elder - Bears Power und Bull Power
- "Period". Die Periodenlänge für die Trendstärke.
Trendfilter. Kurz gesagt, der RSIFilter scheitert an starken Schwankungen, bewährt sich aber in Trends, wenn man ihn aber noch ein wenig verbessert, könnte er in der Lage sein, klare Signale zu geben.EVWMA
Elastic Volume Weighted Moving Average (EVWMA), ein natürlicher Ersatz für den normalen gleitenden Durchschnitt.
Dies ist eine erweiterte Version des RSI. Laguerre wandelt die Signale, so dass niedrig Frequenz-Komponenten stärker verzögert werden als höher Frequente.MA_In_Color_wAppliedPrice
Modifizierter LSMA_In_Color Indikator. Hinzugefügt: die Auswahl des Kalkulationspreises.