作者: Andrew & Conversion: Dr. Gaines
多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。
如果红色图大于零并且增长 - 进入牛势(如果同时蓝色图低于零并且下降 - 上升趋势增强)
如果红色图小于零并且下降 - 进入熊势(如果同时蓝色图大于零并且上升 - 下跌趋势增强)
通用参数 - 影响两条线的参数:
- "Apply to(应用于)". 指标计算的基础，在本例中是价格 - 收盘价，开盘价，等等。
- 趋势方向线(红色线)的参数. 在iTrend中，趋势的方向是基于布林带技术指标计算的，所以iTrend趋势方向设置与布林带相同:
- "Mode(模式)". 指定iTrend中用于计算的布林带的线: 主线，顶部线或底部线；
- "Period(周期数)". iTrend 指标的周期数
- "Deviation(偏移)". iTrend 指标的偏移
- 趋势强度线(蓝色线)的参数. iTrend中趋势强度线的计算是基于 Alexander Elder 的技术指标 - 熊势动能与牛势动能
- "Period(周期数)". iTrend趋势线的周期数.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7471
