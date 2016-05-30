代码库部分
传统的Itrend - MetaTrader 4脚本

作者: Andrew & Conversion: Dr. Gaines

多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。

如果红色图大于零并且增长 - 进入牛势(如果同时蓝色图低于零并且下降 - 上升趋势增强)

如果红色图小于零并且下降 - 进入熊势(如果同时蓝色图大于零并且上升 - 下跌趋势增强)






通用参数 - 影响两条线的参数:

  • "Apply to(应用于)". 指标计算的基础，在本例中是价格 - 收盘价，开盘价，等等。
  • 趋势方向线(红色线)的参数. 在iTrend中，趋势的方向是基于布林带技术指标计算的，所以iTrend趋势方向设置与布林带相同:
  • "Mode(模式)". 指定iTrend中用于计算的布林带的线: 主线，顶部线或底部线；
  • "Period(周期数)". iTrend 指标的周期数
  • "Deviation(偏移)". iTrend 指标的偏移
  • 趋势强度线(蓝色线)的参数. iTrend中趋势强度线的计算是基于 Alexander Elder 的技术指标 - 熊势动能与牛势动能
  • "Period(周期数)". iTrend趋势线的周期数.

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7471

