Автор: Andrew & Conversion: Dr. GainesИндикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.

Если красный график больше нуля и растет - играйте на повышение (если при этом синий график меньше нуля и падает - тренд вверх усиливается).

Если красный график меньше нуля и падает - играйте на понижение (если при этом синий график больше нуля и растет - тренд вниз усиливается).



