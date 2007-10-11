Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Traditional Itrend - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6276
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrew & Conversion: Dr. Gaines
Индикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.
Индикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.
Если красный график больше нуля и растет - играйте на повышение (если при этом синий график меньше нуля и падает - тренд вверх усиливается).
Если красный график меньше нуля и падает - играйте на понижение (если при этом синий график больше нуля и растет - тренд вниз усиливается).
Общие параметры - те параметры, от которых зависят обе линии:
- "Применить к". То, на основе чего индикатор рассчитывается. В данном случае это цена - Close, Open и т.д.
- Параметры линии направления тренда (красная линия). Направление тренда в iTrend рассчитывается на основе технического индикатора Bollinger Bands, и поэтому у направления тренда iTrend настройки как у Bollinger Bands:
- "Mode". Указывает, какую линию индикатора Bollinger Bands использовать для расчета индикатора iTrend: среднюю (Main), верхнюю (Top) или нижнюю (Bottom).
- "Период". Период индикатора iTrend
- "Отклонение". Отклонение индикатора iTrend
- Параметры линии силы тренда (синяя линия). Линия силы тренда в iTrend рассчитывается на основе технических индикаторов Александра Элдера - Bears Power и Bull Power
- "Период". Период линии тренда iTrend.
JMASlope
Индикатор JMA Slope.KiS_max_min_Avg
Индикатор, показывающий каналы.