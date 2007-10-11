CodeBaseРазделы
Индикаторы

Traditional Itrend - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
6276
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
Автор: Andrew & Conversion: Dr. Gaines

Индикатор тренда с множеством настроек. Показывает в виде двухцветной гистограммы направление тренда (красный) и силу тренда (синий). Основные сигналы - пересечение нулевой линии, достижение нового максимума/минимума, дивергенция.

Если красный график больше нуля и растет - играйте на повышение (если при этом синий график меньше нуля и падает - тренд вверх усиливается).

Если красный график меньше нуля и падает - играйте на понижение (если при этом синий график больше нуля и растет - тренд вниз усиливается).






Общие параметры - те параметры, от которых зависят обе линии:

  • "Применить к". То, на основе чего индикатор рассчитывается. В данном случае это цена - Close, Open и т.д.
  • Параметры линии направления тренда (красная линия). Направление тренда в iTrend рассчитывается на основе технического индикатора Bollinger Bands, и поэтому у направления тренда iTrend настройки как у Bollinger Bands:
  • "Mode". Указывает, какую линию индикатора Bollinger Bands использовать для расчета индикатора iTrend: среднюю (Main), верхнюю (Top) или нижнюю (Bottom).
  • "Период". Период индикатора iTrend
  • "Отклонение". Отклонение индикатора iTrend
  • Параметры линии силы тренда (синяя линия). Линия силы тренда в iTrend рассчитывается на основе технических индикаторов Александра Элдера - Bears Power и Bull Power
  • "Период". Период линии тренда iTrend.

