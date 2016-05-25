無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EVWMA - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Aborigen
弾性体積加重移動平均 (英：EVWMA)は、一般的な移動平均の代わりとしてよく使用されます。
EVWMAとМАの違いについて:
- 1. EVWMAは平均期間を持ちません。その代わりに、期間を判断する為にボリュームが使用されます。
- 2. EVWMAは論理的な方法でボリューム情報を考慮します。
- 3. EVWMAは概算として決定されるので、数学的な推論があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7457
