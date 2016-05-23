Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RSIFilter_v1 - Indikator für den MetaTrader 4
Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich
Autor: Igorad
Trendfilter. Kurz gesagt, der RSIFilter scheitert an starken Schwankungen, bewährt sich aber in Trends, aber wenn man ihn noch ein bisschen verbessert, könnte er in der Lage sein, klare Signale zu geben.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7459
EVWMA
Elastic Volume Weighted Moving Average (EVWMA), ein natürlicher Ersatz für den normalen gleitenden Durchschnitt.EMAPredictive3
Dies ist eine sehr einfache Methode, eine der besten in der Signalverarbeitung und Zielverfolgung.
Traditional Itrend
Trend-Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Zeigt Richtung (rot) und Stärke (blau) des Trends als zwei-farbiges Histogramm. Das wichtigste Signal ist das Kreuzen der Nulllinie, das Erreichen eines neuen Hochs/Tiefs und eine Divergenz.Laguerre_ROC
Dies ist eine erweiterte Version des RSI. Laguerre wandelt die Signale, so dass niedrig Frequenz-Komponenten stärker verzögert werden als höher Frequente.