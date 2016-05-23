CodeBaseKategorien
RSIFilter_v1 - Indikator für den MetaTrader 4

Autor: Igorad

Trendfilter. Kurz gesagt, der RSIFilter scheitert an starken Schwankungen, bewährt sich aber in Trends, aber wenn man ihn noch ein bisschen verbessert, könnte er in der Lage sein, klare Signale zu geben.



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7459

