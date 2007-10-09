CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RSIFilter_v1 - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
4473
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Igorad

Трендовый фильтр. Вообщем RSIFilter даёт на сильных флуктуациях сбои, но тренд держит неплохо, если его подкрутить немного то он бы смог давать внятные ответы.



FlatTrend FlatTrend

Индикаор показывает начало и конец флэта.

Forex Freeway 2 Forex Freeway 2

Индикатор Forex Freeway 2.

Kaufman Kaufman

Cкользящая средняя Кауфмана.

Keltner Channels Keltner Channels

Если вы любите строить каналы, я советую строить их самостоятельно. Особенно это относится к наклонным каналам. Однако, если вы используете каналы не более чем фильтр, или просто любите ставить алерты на данные уровни, то индикатор может быть полезен.