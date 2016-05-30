这是一个非常简单的方法，是信号处理和目标跟踪的最好方法之一。

有弹性交易量权重的移动平均(EVWMA), 一个标准移动平均的替代指标。

多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。

这是一个增强版本的RSI. 拉盖尔转换信号，因而低频组件比高频者滞后较多。