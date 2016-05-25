無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
EMAPredictive3 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1199
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Matthew (Dr Chaos) Kennel
シグナルを処理したり目的をトラックしたりする簡単なインディケータです。詳細はコピーライトをご覧ください。
シグナルを処理したり目的をトラックしたりする簡単なインディケータです。詳細はコピーライトをご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7456
EMA-Crossover_Signal
簡単なのに、これは精神的努力が必要です。DayImpuls_T3_v2
インディケータDayImpuls_T3_v2の修正版です。
EVWMA
弾性体積加重移動平均は、一般的な移動平均の代わりとしてよく使用されます。RSIFilter_v1
トレンドフィルタです。実は、相場が大きく上下する場合、RSIFilterは失敗しますが、トレンド継続中に価値をもたらす可能性があります。完成すれば便利になると思います。