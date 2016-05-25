無料でロボットをダウンロードする方法を見る
EMA-Crossover_Signal - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Jason Robinson (jnrtrading)
簡単なのに、これはかなり精神的努力が要ります。
- マイナスにあり、反対シグナルが発生した場合、緊張せずエグジットします。
- 大ニュースがくると、このシステムは助けられません。少々お待ちください。
また、10Pips上下する場合、これを使用しないでください。不必要なハッスルです。
- 注意:
EMA3とEMA7の差が3Pipsより大きいか又は等しい場合のみ、エントリーシグナルを実行します。
そうでなければ、「スネイク」に入って何回も損失を被る可能性が高いです。続きはこちら...
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7453
