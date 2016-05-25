コードベースセクション
制作者: Jason Robinson (jnrtrading)

簡単なのに、これはかなり精神的努力が要ります。



  • マイナスにあり、反対シグナルが発生した場合、緊張せずエグジットします。
  • 大ニュースがくると、このシステムは助けられません。少々お待ちください。

  • また、10Pips上下する場合、これを使用しないでください。不必要なハッスルです。

  • 注意:
    ----------------------------
    EMA3とEMA7の差が3Pipsより大きいか又は等しい場合のみ、エントリーシグナルを実行します。
    そうでなければ、「スネイク」に入って何回も損失を被る可能性が高いです。続きはこちら...

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7453

