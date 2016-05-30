请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: Aborigen
有弹性交易量权重的移动平均(EVWMA), 一个标准移动平均的替代指标。
EVWMA 与标准移动平均的差别:
有弹性交易量权重的移动平均(EVWMA), 一个标准移动平均的替代指标。
EVWMA 与标准移动平均的差别:
- 1. EVWMA没有平均周期，取而代之的是它使用交易量来确定平均组件的周期数。
- 2. EVWMA 使用自然而更有逻辑的方式考虑了交易量(或者时间)的信息。
- 3. EVWMA 可以作为统计评估的近似来获得，因而是有数学基础的。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7457
EMAPredictive3
这是一个非常简单的方法，是信号处理和目标跟踪的最好方法之一。EMA-Crossover_Signal
本指标非常简单，并且它需要一定的意志与心理学方面的努力。
RSIFilter_v1
趋势过滤器。简单来说，RSIFilter 在较大波动下会失效，但是在有趋势的情况下工作得很好，但是如果可以提高一点，就能够给出更加清晰的答案。传统的Itrend
多重设置的趋势指标。以双色柱形图的形式显示了趋势的方向(红色)和强度(蓝色)。主要的信号就是与零线的交叉，达到新高/新低，背离。