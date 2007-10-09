Смотри, как бесплатно скачать роботов
EVWMA - индикатор для MetaTrader 4
Автор: Aborigen
Эластичнуая взвешенная по объему скользящая средняя (EVWMA), естественная замена для стандартной скользящей средней.
EVWMA отличается от обычной МА:
- 1. EVWMA не имеет периода усреднения, вместо этого, она использует объем, для определения периода составляющей средней.
- 2. EVWMA учитывает информацию об объеме (или времени) естественным и логическим способом.
- 3. EVWMA может быть получено, как приближение к статистической оценке, и таким образом имеет математическое обоснование.
