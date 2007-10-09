CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

EVWMA - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語
Просмотров:
4233
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Aborigen

Эластичнуая взвешенная по объему скользящая средняя (EVWMA), естественная замена для стандартной скользящей средней.

EVWMA отличается от обычной МА:
  • 1. EVWMA не имеет периода усреднения, вместо этого, она использует объем, для определения периода составляющей средней.
  • 2. EVWMA учитывает информацию об объеме (или времени) естественным и логическим способом.
  • 3. EVWMA может быть получено, как приближение к статистической оценке, и таким образом имеет математическое обоснование.


Pivot_Fibs Pivot_Fibs

Индикатор Pivot Fibs.

Вычисление Z-счета Вычисление Z-счета

Помогает организовать вычисление Max, Min, матожидание, стандартное отклонение, скос, эксцесс и Z-счет на массиве данных.

EMAPredictive3 EMAPredictive3

Это - очень упрощенный метод, лучший в обработке сигнала и цели.

EMABands_v1 EMABands_v1

Индикатор EMA Bands_v1.