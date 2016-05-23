und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
EVWMA - Indikator für den MetaTrader 4
- 1185
Elastic Volume Weighted Moving Average (EVWMA), ein natürlicher Ersatz für den normalen gleitenden Durchschnitt.
Unterschiede des EVWMA zum Standard-МА:
- 1. Der EVWMA verwendet keine Glättungslänge, stattdessen das Volumen, um das Glättungsausmaß zu bestimmen.
- 2. Der EVWMA rechnet mit dem Volumen (oder der Zeit) in einer natürlichen und logischen Weise.
- 3. Der EVWMA ist eine Näherung an eine statistische Prognose und damit hat er eine mathematische Grundlage.
Dies ist eine sehr einfache Methode, eine der besten in der Signalverarbeitung und Zielverfolgung.EMA-Crossover_Signal
Der Indikator ist sehr einfach, und er erfordert eine bestimmte geistige und psychologische Anstrengungen.
Trendfilter. Kurz gesagt, der RSIFilter scheitert an starken Schwankungen, bewährt sich aber in Trends, wenn man ihn aber noch ein wenig verbessert, könnte er in der Lage sein, klare Signale zu geben.Traditional Itrend
Trend-Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Zeigt Richtung (rot) und Stärke (blau) des Trends als zwei-farbiges Histogramm. Das wichtigste Signal ist das Kreuzen der Nulllinie, das Erreichen eines neuen Hochs/Tiefs und eine Divergenz.