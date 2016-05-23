CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

EVWMA - Indikator für den MetaTrader 4

Scriptor | German English Русский 中文 日本語
Ansichten:
1185
Rating:
(6)
Veröffentlicht:
EVWMA.mq4 (2.47 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Aborigen

Elastic Volume Weighted Moving Average (EVWMA), ein natürlicher Ersatz für den normalen gleitenden Durchschnitt.

Unterschiede des EVWMA zum Standard-МА:
  • 1. Der EVWMA verwendet keine Glättungslänge, stattdessen das Volumen, um das Glättungsausmaß zu bestimmen.
  • 2. Der EVWMA rechnet mit dem Volumen (oder der Zeit) in einer natürlichen und logischen Weise.
  • 3. Der EVWMA ist eine Näherung an eine statistische Prognose und damit hat er eine mathematische Grundlage.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7457

EMAPredictive3 EMAPredictive3

Dies ist eine sehr einfache Methode, eine der besten in der Signalverarbeitung und Zielverfolgung.

EMA-Crossover_Signal EMA-Crossover_Signal

Der Indikator ist sehr einfach, und er erfordert eine bestimmte geistige und psychologische Anstrengungen.

RSIFilter_v1 RSIFilter_v1

Trendfilter. Kurz gesagt, der RSIFilter scheitert an starken Schwankungen, bewährt sich aber in Trends, wenn man ihn aber noch ein wenig verbessert, könnte er in der Lage sein, klare Signale zu geben.

Traditional Itrend Traditional Itrend

Trend-Indikator mit einer Vielzahl von Einstellungen. Zeigt Richtung (rot) und Stärke (blau) des Trends als zwei-farbiges Histogramm. Das wichtigste Signal ist das Kreuzen der Nulllinie, das Erreichen eines neuen Hochs/Tiefs und eine Divergenz.