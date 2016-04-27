コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-Friday_Sig - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: イーゴリ・キム aka KimIV

Fridayシステムをベースにしたエントリー・エグジットシグナル



