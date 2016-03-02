無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
MIndex - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1118
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Yuri Makarov
このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。通貨インデックスは、条件付きユニットで表された通貨の他通貨に対する価値を表示します。リアルな通貨ペアの為替レートはいつもこれらの通貨インデックスのお互い割合に等しいです。
インディケータの動作には、全ての主要通貨ペアでデータ・スワッピングが必要となります。データが足りない場合、通貨インデックスが不正確に表示する可能性が高いです。その場合、ターミナルを再起動すればいいです。
このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。通貨インデックスは、条件付きユニットで表された通貨の他通貨に対する価値を表示します。リアルな通貨ペアの為替レートはいつもこれらの通貨インデックスのお互い割合に等しいです。
インディケータの動作には、全ての主要通貨ペアでデータ・スワッピングが必要となります。データが足りない場合、通貨インデックスが不正確に表示する可能性が高いです。その場合、ターミナルを再起動すればいいです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7252
Complex pairs
このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。Complex Common
お互いに対する通貨ペアの買われ過ぎ・売られ過ぎを表示します。