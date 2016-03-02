コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MIndex - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1118
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
制作者: Yuri Makarov

このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。通貨インデックスは、条件付きユニットで表された通貨の他通貨に対する価値を表示します。リアルな通貨ペアの為替レートはいつもこれらの通貨インデックスのお互い割合に等しいです。



インディケータの動作には、全ての主要通貨ペアでデータ・スワッピングが必要となります。データが足りない場合、通貨インデックスが不正確に表示する可能性が高いです。その場合、ターミナルを再起動すればいいです。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7252

このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。

お互いに対する通貨ペアの買われ過ぎ・売られ過ぎを表示します。

方向動きインジケータです (Directional Movement - +/-DM)。PTPインジケータの追加としてウィルダーによって開発されました。

DTモードを初めて使用したのはklotです。klot氏はこれをDT-ZigZag.mq4インジケータに使用しました。