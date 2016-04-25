代码库部分
指标

MIndex - MetaTrader 4脚本

作者: Yuri Makarov

指标计算 USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD 货币指数, 并在单独窗口里显示指定参数的指数。货币指数显示相对于所有其它货币的价格, 对于所有货币以确定的标准单位衡量。货币对的真实汇率总是作为它们的指数获取。



指标的正确操作需要下载所有主要货币对的数据。如果数据当前缺失, 指数也许不能正确地显示。在此情况下, 简单地重启终端。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7252

