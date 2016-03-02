Chandelier Exit (意味は「吊り下げられた」Moysh氏のストップ) は、高値の最大値または終値の最大値によって移動ストップロスを計算します。

このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。

このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。