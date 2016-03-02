コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Complex Common - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
1125
評価:
(12)
パブリッシュ済み:
制作者: セミョーン・セメノビッチ

お互いに対する通貨ペアの買われ過ぎ・売られ過ぎを表示します。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7250

Chandelier Exit Chandelier Exit

Chandelier Exit (意味は「吊り下げられた」Moysh氏のストップ) は、高値の最大値または終値の最大値によって移動ストップロスを計算します。

e-Trailing2 e-Trailing2

EA e-Trailingの改善バージョンです。

Complex pairs Complex pairs

このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。

MIndex MIndex

このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。