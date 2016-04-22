Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MIndex - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 824
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Yuri Makarov
Der Indikator berechnet die Indizes von USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD und zeigt den Index des angegebenen Parameters in einem eigenen Fenster. Der Währungsindex zeigt den Preis der Währung im Verhältnis zu allen anderen Währungen, gemessen in Standardeinheiten, die für alle Währungen gleich sind. Die realen Wechselkurse eines Paares sind immer bestimmt durch die Verhältnisse Ihrer Indizes.
Die korrekte Funktion der Anzeige benötigt die Daten aller großen Paare, die geladen werden müssen. Gibt es Daten, die aktuell fehlen, wird der Index möglicherweise nicht korrekt angezeigt. In diesem Fall starten Sie einfach das Terminal neu.
Der Indikator berechnet die Indizes von USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD und zeigt den Index des angegebenen Parameters in einem eigenen Fenster. Der Währungsindex zeigt den Preis der Währung im Verhältnis zu allen anderen Währungen, gemessen in Standardeinheiten, die für alle Währungen gleich sind. Die realen Wechselkurse eines Paares sind immer bestimmt durch die Verhältnisse Ihrer Indizes.
Die korrekte Funktion der Anzeige benötigt die Daten aller großen Paare, die geladen werden müssen. Gibt es Daten, die aktuell fehlen, wird der Index möglicherweise nicht korrekt angezeigt. In diesem Fall starten Sie einfach das Terminal neu.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7252
Complex pairs
Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.Complex Common
Zeigt die überkauft- oder überverkauft-Zustände der Währungen im Verhältnis zueinander.
PowerTrend
Die Trend-Stärke (Phase) Indikator.cloud's trade 2
Ein Beispiel aus einem meiner noch unveröffentlichten Artikel. Eine einfache Vorlage für das Schreiben von benutzerdefinierten Experten.