Die Idee des Indikators ist die Auswahl jeder einzelnen Währung aus den Währung-Paaren. Die Währungen wird gemessen in relativen Einheiten (Points). Die Summe aller Währungen zu einem bestimmten Zeitpunkt ist Null.

Zeigt die überkauft- oder überverkauft-Zustände der Währungen im Verhältnis zueinander.