



Автор: Yuri MakarovИндикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс. Индекс валюты показывает стоимость валюты относительно всех остальных валют выраженный в некоторых условных единицах, одинаковых для всех валют. Реальный курс для пары всегда получается как отношение их индексов.Для работы индикатора необходима подкачка данных по всем основным парам. Если данных в данный момент не хватает, индекс может отобразиться некорректно. В этом случае можно просто перезапустить терминал.