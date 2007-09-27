CodeBaseРазделы
Индикаторы

MIndex - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Yuri Makarov

Индикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс. Индекс валюты показывает стоимость валюты относительно всех остальных валют выраженный в некоторых условных единицах, одинаковых для всех валют. Реальный курс для пары всегда получается как отношение их индексов.



Для работы индикатора необходима подкачка данных по всем основным парам. Если данных в данный момент не хватает, индекс может отобразиться некорректно. В этом случае можно просто перезапустить терминал.


