MIndex - indicador para MetaTrader 4

Autor: Yuri Makarov

O indicador calcula os índices de moedas USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD e mostra na janela o índice especificado pelo parâmetro. O índice de moedas exibe a cotação da moeda em relação a todas as outras divisas, ele está expresso em unidades convencionais idênticas para todas as moedas. A taxa de câmbio real para o par é sempre obtida como uma proporção dos seus índices.



Para trabalhar com o indicador, é necessário carregar os dados de todos os pares principais. Se, nesse momento, os dados não forem suficientes, o índice, possivelmente, irá exibir-se incorretamente. Nesse caso, você pode simplesmente reiniciar o terminal.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7252

