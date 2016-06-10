Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
MIndex - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1001
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Yuri Makarov
O indicador calcula os índices de moedas USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD e mostra na janela o índice especificado pelo parâmetro. O índice de moedas exibe a cotação da moeda em relação a todas as outras divisas, ele está expresso em unidades convencionais idênticas para todas as moedas. A taxa de câmbio real para o par é sempre obtida como uma proporção dos seus índices.
Para trabalhar com o indicador, é necessário carregar os dados de todos os pares principais. Se, nesse momento, os dados não forem suficientes, o índice, possivelmente, irá exibir-se incorretamente. Nesse caso, você pode simplesmente reiniciar o terminal.
O indicador calcula os índices de moedas USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD e mostra na janela o índice especificado pelo parâmetro. O índice de moedas exibe a cotação da moeda em relação a todas as outras divisas, ele está expresso em unidades convencionais idênticas para todas as moedas. A taxa de câmbio real para o par é sempre obtida como uma proporção dos seus índices.
Para trabalhar com o indicador, é necessário carregar os dados de todos os pares principais. Se, nesse momento, os dados não forem suficientes, o índice, possivelmente, irá exibir-se incorretamente. Nesse caso, você pode simplesmente reiniciar o terminal.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7252
Complex pairs
A ideia do indicador é selecionar de cada moeda do par de moedas. As moedas são medidas em unidades relativas (pontos). A soma de todas as moeda no indicador, em qualquer momento, é igual a zero.Complex Common
Mostra a sobrecompra ou a sobrevenda de moedas no que diz respeito a elas.
PowerTrend
Indicador de força (fase) da tendência.cloud's trade 2
Exemplo para o artigo de minha autoria, ainda não publicado. Um modelo útil para escrever os seus conselheiros.