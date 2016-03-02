無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Complex pairs - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1051
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
制作者: セミョーン・セメノビッチ
このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。
Complex Common
お互いに対する通貨ペアの買われ過ぎ・売られ過ぎを表示します。Chandelier Exit
Chandelier Exit (意味は「吊り下げられた」Moysh氏のストップ) は、高値の最大値または終値の最大値によって移動ストップロスを計算します。