DM - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: AlexP
PTPインジケータの追加としてウィルダーによって開発され、2つの役割を持っています。
- 長期トレンドを判断する
- 指定された市場の方向角を表す
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7264
MIndex
このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。Complex pairs
このインジケータのアイデアは、通貨ペアの通貨を個別に分けることに存します。通貨はポイントで表示されます。どんなときも、全ての通貨の合計はゼロに等しいです。
DT-ZigZag
DTモードを初めて使用したのはklotです。klot氏はこれをDT-ZigZag.mq4インジケータに使用しました。dayHL_Average
前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。