コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DT-ZigZag - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文
ビュー:
1227
評価:
(11)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: klot

このモードでは、より長い時間軸で作成されたジグザグが現在表示中のチャートの時間軸に出力されます。ZUPの作成アルゴリズムは、klot氏によって開発されたアルゴリズムと比べると、だいぶ違います。彼からアイデアだけ受け取りました。詳細はこちら
をご覧ください。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7266

DM DM

方向動きインジケータです (Directional Movement - +/-DM)。PTPインジケータの追加としてウィルダーによって開発されました。

MIndex MIndex

このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。

dayHL_Average dayHL_Average

前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。

Doji Arrows Doji Arrows

このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。