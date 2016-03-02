無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
DT-ZigZag - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1227
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: klot
このモードでは、より長い時間軸で作成されたジグザグが現在表示中のチャートの時間軸に出力されます。ZUPの作成アルゴリズムは、klot氏によって開発されたアルゴリズムと比べると、だいぶ違います。彼からアイデアだけ受け取りました。詳細はこちら
をご覧ください。
このモードでは、より長い時間軸で作成されたジグザグが現在表示中のチャートの時間軸に出力されます。ZUPの作成アルゴリズムは、klot氏によって開発されたアルゴリズムと比べると、だいぶ違います。彼からアイデアだけ受け取りました。詳細はこちら
をご覧ください。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7266
DM
方向動きインジケータです (Directional Movement - +/-DM)。PTPインジケータの追加としてウィルダーによって開発されました。MIndex
このインディケータは、USD・EUR・GBP・CHF・AUD・CADの通貨インデックスを算出し、パラメータで指定されたインデックスをウィンドウ上に表示します。
dayHL_Average
前日に基づいてレベルを形成するインディケータです。Doji Arrows
このインディケータは、ドジ・ロウソク足を検索し、色でハイライトします。