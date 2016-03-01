コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend2 Stop - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
制作者: Alejandro Galindo

トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。BrainTrend2Stopとターゲットを分類するために、赤い点と青い点を使用します。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7246

