無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BrainTrend2 Stop - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1222
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Alejandro Galindo
トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。BrainTrend2Stopとターゲットを分類するために、赤い点と青い点を使用します。
トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。BrainTrend2Stopとターゲットを分類するために、赤い点と青い点を使用します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7246
Brain Trend1 Stop
トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。^Dyn_Pivot
ピボットポイントを算出します。
Camarilla
「レベルにおける取引」が好きな方にオススメです。 現在のトレンド転換のレベル、またはサポート/レジスタンスレベルを非常に正確に表示します。rvmFractalsLevel
この面白いインジケータは、フラクタルに基づいてチャネルを作成し、フィボナッチファンをチャネルの上に重ねておきます。