ポケットに対して
インディケータ

rvmFractalsLevel - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Profi_R

この面白いインジケータは、フラクタルに基づいてチャネルを作成し、フィボナッチファンをチャネルの上に重ねておきます。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7426

