この面白いインジケータは、フラクタルに基づいてチャネルを作成し、フィボナッチファンをチャネルの上に重ねておきます。

「レベルにおける取引」が好きな方にオススメです。 現在のトレンド転換のレベル、またはサポート/レジスタンスレベルを非常に正確に表示します。