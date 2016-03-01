無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Brain Trend1 Stop - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: 不明
トレンド終了のインディケータです。多彩の点に表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7245
