コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Prototype-IX. 他通貨EAのサンプル - MetaTrader 4のためのエキスパート

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
851
評価:
(9)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

このEAはアルゴリズムのエラーなく、Automated Trading Championship 2006でトレードされました。このEAを稼働するには、NRTR GATORインジケーターが必要です。多通貨EAのサンプルとして、また、MQL4初心者が簡単にEAをコーディングする際に、役に足つでしょう。









画像は、ATC 2006のときのものです。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7225

NRTR GATOR NRTR GATOR

NRTR は、アリゲーターラインの相互の方向にしたがって、ロウソク足を塗ります。

StringsQuickSort StringsQuickSort

ファイルの読み込みとファイルの書き込みのサンプル

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

klotのDT_ZZインジケーターの最適化された値

Perry Kaufman AMA Optimized Perry Kaufman AMA Optimized

カーフマンAMA(Adaptive Moving Average)の、最大限まで最適化されたアルゴリズムの構築