Prototype-IX. 他通貨EAのサンプル - MetaTrader 4のためのエキスパート
このEAはアルゴリズムのエラーなく、Automated Trading Championship 2006でトレードされました。このEAを稼働するには、NRTR GATORインジケーターが必要です。多通貨EAのサンプルとして、また、MQL4初心者が簡単にEAをコーディングする際に、役に足つでしょう。
画像は、ATC 2006のときのものです。
