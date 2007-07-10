Смотри, как бесплатно скачать роботов
Prototype-IX. Пример мультивалютного советника. - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9932
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на Чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4.
Рисунки взяты из комментариев к ATC 2006 .
NRTR GATOR
Является индикатором NRTR, в котором свечи раскрашиваются по взаимному расположению линий Аллигатора.Канал по уровням Фибо
Скользящий канал по уровням Фибо
RSI_BANDS_MA
Индикатор, основанный на данных нескольких, RSI, Bollinger, MAverage. Красиво показывает зону для покупки и продажи. Отработка, в зависимости от валюты, 30-90 пунктов.MCVA - Multichart Visual Analyser
Скрипт помогает проводить визуальный анализ движения нескольких валютных пар на произвольном временном интервале