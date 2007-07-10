Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на Чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4.

Рисунки взяты из комментариев к ATC 2006 .