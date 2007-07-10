CodeBaseРазделы
Советники

Prototype-IX. Пример мультивалютного советника. - эксперт для MetaTrader 4

9932
(9)
Данный советник торговал без алгоритмических ошибок на Чемпионате по автотрейдингу 2006 года. Требует для работы индикатор NRTR GATOR. Может являться примером мультивалютного эксперта и, надеюсь, облегчит написание такового новичкам в MQL4.









Рисунки взяты из комментариев к ATC 2006 .


