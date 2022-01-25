거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Prototype-IX. 다중 통화 EA의 예
345
이 Expert Advisor는 자동화 트레이딩 챔피언십 2006에서 알고리즘의 오류 없이 거래되었습니다. 이 지표는 NRTR GATOR 지표가 필요합니다. 다중 통화 EA의 한 예로 간주될 수 있으며 MQL4의 초보자가 이러한 EA를 더 쉽게 작성할 수 있기를 바랍니다.
사진은 ATC 2006에 관한 코멘트에서 가져온 것입니다.
