記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Perry Kaufman AMA Optimized - MetaTrader 4のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、２つのフォーラムの総まとめのバージョンです:
トレンドの検出方法を決める追加パラメータ AMA_Trend_Type
AMA_Trend_Type は非ゼロ: 現在のAMA (AMA[0]) とひとつ前のAMA(AMA[1])の差を計算
deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. トレンドの検出の感度は dK*Point で設定します。
deltaAMA>dK*Point の場合、上昇トレンドで青い点がAMA上にプロットされます。(下図の通り).
deltaAMA<dK*Pointの場合、下降トレンドで赤い点がAMA上にプロットされます。
AMA_Trend_Type は非ゼロ: 最新のPeroidAMAのAMA の配列を取り、標準偏差StdAMAを計算します。
トレンドの検出の感度は、標準偏差で、dK*StdAMA で設定します。
deltaAMA>dK*StdAMA の場合、上昇トレンドで青い点がAMA上にプロットされます。
deltaAMA<dK*StdAMAの場合、下降トレンドで赤い点がAMA上にプロットされます。
AMA_Trend_Type=1 はデフォルト値です。AMAの修正はpoint単位で行います。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7385
