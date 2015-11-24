これは、２つのフォーラムの総まとめのバージョンです:

トレンドの検出方法を決める追加パラメータ AMA_Trend_Type







AMA_Trend_Type は非ゼロ: 現在のAMA (AMA[0]) とひとつ前のAMA(AMA[1])の差を計算



deltaAMA=AMA[0]-AMA[1]. トレンドの検出の感度は dK*Point で設定します。

deltaAMA>dK*Point の場合、上昇トレンドで青い点がAMA上にプロットされます。(下図の通り).

deltaAMA<dK*Pointの場合、下降トレンドで赤い点がAMA上にプロットされます。









AMA_Trend_Type は非ゼロ: 最新のPeroidAMAのAMA の配列を取り、標準偏差StdAMAを計算します。



トレンドの検出の感度は、標準偏差で、dK*StdAMA で設定します。

deltaAMA>dK*StdAMA の場合、上昇トレンドで青い点がAMA上にプロットされます。

deltaAMA<dK*StdAMAの場合、下降トレンドで赤い点がAMA上にプロットされます。







AMA_Trend_Type=1 はデフォルト値です。AMAの修正はpoint単位で行います。