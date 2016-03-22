Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Prototype-IX. Um EA Exemplar Multi Moedas - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1056
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este Expert Advisor negociou sem erros algorítmicos no Automated Trading Championship 2006. Ela exige o indicador NRTR GATOR para funcionar. Ele pode ser considerado como um exemplo de uma EA multi moedas e, espero, que seja mais fácil para iniciantes em MQL4 escrever um EA desse.
As imagens foram tiradas a partir dos comentários do ATC de 2006.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7225
NRTR GATOR
Este é o indicador NRTR, no qual as velas são pintadas de acordo com as posições mútuas das linhas do jacaré (Alligator).^Pivot_ResSup
Indicator ^Pivot_ResSup
MTF_MovingAverage
Indicador MTF Moving AverageMTF PSAR
Indicador MTF PSAR