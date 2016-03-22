Este Expert Advisor negociou sem erros algorítmicos no Automated Trading Championship 2006. Ela exige o indicador NRTR GATOR para funcionar. Ele pode ser considerado como um exemplo de uma EA multi moedas e, espero, que seja mais fácil para iniciantes em MQL4 escrever um EA desse.

























As imagens foram tiradas a partir dos comentários do ATC de 2006.