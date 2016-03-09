CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Prototype-IX. Un ejemplar multimoneda EA - Asesor Experto para MetaTrader 4

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
860
Ranking:
(9)
Publicado:
ProtoType-IX.mq4 (36.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este Asesor Experto negocia sin errores de algorítmicos en el Automated Trading Championship 2006. Requiere el indicador NRTR GATOR para trabajar. Puede ser considerado como un ejemplo de un EA multidivisa y que le hará escribir un EA más fácil para los novatos en MQL4.









Los gráficos se toman de los comentarios al ATC de 2006.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7225

NRTR GATOR NRTR GATOR

Es el indicador NRTR, en el cual las velas están pintadas según las posiciones mutuas de líneas de piel de cocodrilo.

^Pivot_ResSup ^Pivot_ResSup

Indicador ^ Pivot_ResSup

MTF_MovingAverage MTF_MovingAverage

Indicador de Movimiento Medio de MTF

MTF PSAR MTF PSAR

Indicador MTF PSAR