Este Asesor Experto negocia sin errores de algorítmicos en el Automated Trading Championship 2006. Requiere el indicador NRTR GATOR para trabajar. Puede ser considerado como un ejemplo de un EA multidivisa y que le hará escribir un EA más fácil para los novatos en MQL4.

























Los gráficos se toman de los comentarios al ATC de 2006.



