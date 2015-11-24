無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DT_ZZ_optimized - MetaTrader 4のためのインディケータ
これは、多くのトレーダーに利用されているDT_ZZインジケータの"直接"最適化のサンプルです。DT_ZZインジケータは、 有名なZUPインジケータの一部でもあります。計算ロジックは変えていません。そのため、最適化結果はオリジナルのものと変わりません。バーを変えると、最適化結果はオリジナルのものとは変わります。このバージョンの優位性は、このインジケーターの呼び出しがテスト時にできることです。元のバージョンでは、多大な計算時間を必要としますが、このバージョンでは、スムーズにテストできます。したがって、他のインジケーター上でこのインジケーターを使うと、コンピュータのリソースを削減します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7365
