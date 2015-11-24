コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

NRTR GATOR - MetaTrader 4のためのインディケータ

MetaQuotes | Japanese English Русский 中文 Español Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
888
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインジケーターは、NRTR の変化形です。ロウソク足は、見やすくするために、塗られます。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7224

StringsQuickSort StringsQuickSort

ファイルの読み込みとファイルの書き込みのサンプル

Rotating text Rotating text

オブジェクトの簡単なサンプル: オブジェクトの生成、プロパティの修正、チャートの再描写。

Prototype-IX. 他通貨EAのサンプル Prototype-IX. 他通貨EAのサンプル

12シンボルでポジションを取得する方法と、１つのチャートにセットした１つのＥＡで４つの時間枠を使う方法を収録しています。

DT_ZZ_optimized DT_ZZ_optimized

klotのDT_ZZインジケーターの最適化された値