トレンド強度 - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: mandorr

現在値と10日移動平均、20日移動平均、30日移動平均、40日移動平均、50日移動平均、60日移動平均との比較をベースにしたインジケータです。インジケータの値は定数です。: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。



