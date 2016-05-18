無料でロボットをダウンロードする方法を見る
StrangeIndicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: CrazyChart
オシレータ系のインディケータです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7202
T3 TRIX (ROC of T6)
T3 TRIXは、終値の指数移動平均により平滑化された変化率を表示します。Linear Regression
金融市場に対して、この方法は普通為替相場の偏差を判断する為に使用されます。
5 _34_5
インディケータ 5 34 5GannZigZag
ギャンアングルが含まれるジグザグです。