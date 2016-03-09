Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 969
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
B.Williams, código wellx
El indicador muestra los puntos de entrada según el indicador de CA.
El sistema se describe en el libro "nuevas dimensiones de Trading: Cómo beneficio del caos en acciones, bonos y Commodities".
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7192
Fibo DIN alto
Una de las versiones del canal DiNapoli.PChannel_m
Tipo clásico de canales.
VolumeMA
Volumen con Media Móvil Costumizado.StringsQuickSort
Ejemplo de operaciones de archivo de lectura y escritura