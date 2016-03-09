CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
969
Ranking:
(13)
Publicado:
Actualizado:
wlxBWACsig.mq4 (2.98 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

B.Williams, código wellx

El indicador muestra los puntos de entrada según el indicador de CA.

El sistema se describe en el libro "nuevas dimensiones de Trading: Cómo beneficio del caos en acciones, bonos y Commodities".

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7192

Fibo DIN alto Fibo DIN alto

Una de las versiones del canal DiNapoli.

PChannel_m PChannel_m

Tipo clásico de canales.

VolumeMA VolumeMA

Volumen con Media Móvil Costumizado.

StringsQuickSort StringsQuickSort

Ejemplo de operaciones de archivo de lectura y escritura