無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
SMI - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1121
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Rosh
SMIインジケータです。ウィリアム・ブラウによる本「勢い、方向と相違」をベースにしています。
SMIインジケータです。ウィリアム・ブラウによる本「勢い、方向と相違」をベースにしています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7203
T3_adx_+di_-di_burst
ADXインジケータの平滑化バージョンです。各ティックごとに指定されたバー数を再計算します。wlxBWACsig
インディケータは、АСでのエントリーを表示します。
FTLM_hist
FTLM histは、ブラディミール・クラフチュク氏の記事によって提唱されたディジタルインジケータの一つです。^Dyn_Pivot
ピボットポイントを算出します。