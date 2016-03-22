CodeBaseSeções
wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 4

Autor real:

B.Williams, codificação por wellx

O indicador mostra os pontos de entrada de acordo com o indicador AC.

O sistema é descrito no livro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities".

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7192

