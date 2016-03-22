Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
wlxBWACsig - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 951
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
B.Williams, codificação por wellx
O indicador mostra os pontos de entrada de acordo com o indicador AC.
O sistema é descrito no livro "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities".
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7192
Din fibo high
Uma das versões do canal DiNapoli.PChannel_m
Tipo clássico de canais.
VolumeMA
Volume com Média Móvel personalizada.StringsQuickSort
Exemplo de um arquivo com operações de leitura e escrita