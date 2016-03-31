这是我的第一个指标 :)这里是如何使用它. 只要把它放到图表上, 最好是H1或者H4图， 如果您想在超过每日或者低于H1的图表上使用, 您将要调整RSI和ATR的值.本指标在指示买入的时候会给出蓝色箭头而卖出时显示红色箭头.这就是您将看到的.1) 蓝色箭头买入 (上升) 红色箭头卖出 (下跌)2) 两条水平线用于大多数当前的仓位 (一条线用于进场, 另一条用于止损)3) 如果您已经有了订单, 就找第二个蓝色或者红色箭头来进行加仓,如果箭头出现的话.4) 在绿色复选框处关掉一手, 在看到相反颜色箭头时关闭下面的.如果您在得到蓝色/红色箭头时有相反的进场, 关闭该方向上所有的订单并查找相反方向的订单这里是 Jamie Saettele 文章的总结.-请享用吧.