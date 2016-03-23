Индикатор основан на системе "Выход за 70 или 30", разработанной Джейми Сиэттлом. Вход в рынок рассчитывается на основании комбинаций сигналов от RSI и ATR.Здесь — инструкция по его применению. Просто разместите индикатор на графике, желательно с таймфреймом H1 или H4. Если вы торгуете в дневном диапазоне или, наоборот, на младших таймфреймах — вам нужно будет соответствующим образом настроить уровни RSI и ATR.Синие стрелки индикатора будут сигналом к открытию длинной позиции, красные стрелки — сигналом к открытию короткой позиции.Итак, что же мы увидим:1) Синяя стрелка для лонгов (рост) и красная стрелка - для шортов (спад).2) Две горизонтальных линии для текущих позиций (одна для входа и одна для стопа).3) Если вы разместили ордер, и вторая подряд синяя или красная стрелка указывает на вход в рынок, то позиция наращивается при появлении этой второй стрелки.4) Закрываем один лот при появлении зеленого флажка, закрываем следующий при появлении противоположной по цвету стрелки.Как только вы увидели синюю или красную стрелку, противоположную вашему входу, закройте все ордера в этом направлении и начинайте открывать противоположные.Здесь вы можете найти статью Джейми Сиэттла полностью.Приятного использования!