私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
StocRSI - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Emerald King
RSIとストキャスティクスの重ね合わせ
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7185
3-line MACD
このインディケータは、MACDに平滑化曲線を追加します。Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) は、どんな市場でも使用できる自動売買システムです。このシステムは、以下の2つの主要成分から構成されています。相場の動きを測るための幾何学とギャン理論のルールをベースにしています。
トレンド強度
現在値と10日移動平均、20日移動平均、30日移動平均、40日移動平均、50日移動平均、60日移動平均との比較をベースにしたインジケータです。インジケータの値は定数です。: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。Import of "minute bars" from forexite.com
1分足のデータをforexite.comからターミナルに輸入するスクリプトです。