コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StocRSI - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1169
評価:
(6)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者: Emerald King

RSIとストキャスティクスの重ね合わせ



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7185

3-line MACD 3-line MACD

このインディケータは、MACDに平滑化曲線を追加します。

Murrey_Math_Line_X Murrey_Math_Line_X

Murrey Math (ММ) は、どんな市場でも使用できる自動売買システムです。このシステムは、以下の2つの主要成分から構成されています。相場の動きを測るための幾何学とギャン理論のルールをベースにしています。

トレンド強度 トレンド強度

現在値と10日移動平均、20日移動平均、30日移動平均、40日移動平均、50日移動平均、60日移動平均との比較をベースにしたインジケータです。インジケータの値は定数です。: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。

Import of "minute bars" from forexite.com Import of "minute bars" from forexite.com

1分足のデータをforexite.comからターミナルに輸入するスクリプトです。