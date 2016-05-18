コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

3-line MACD - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1652
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

このインディケータは、MACDに平滑化曲線を追加します。

注意: 黒い線と赤い線の交差は、レンジ相場の場合でも有利になるはずです。また、長いベアローソク足を表示します。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7184

Murrey_Math_Line_X Murrey_Math_Line_X

Murrey Math (ММ) は、どんな市場でも使用できる自動売買システムです。このシステムは、以下の2つの主要成分から構成されています。相場の動きを測るための幾何学とギャン理論のルールをベースにしています。

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

初心者におすすめのエントリーする為のインディケータをご紹介しています。

StocRSI StocRSI

RSIとストキャスティクスの重ね合わせです。よく使われます。 面白くて便利だと思います。

トレンド強度 トレンド強度

現在値と10日移動平均、20日移動平均、30日移動平均、40日移動平均、50日移動平均、60日移動平均との比較をベースにしたインジケータです。インジケータの値は定数です。: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。