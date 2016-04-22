Das Skript zeichnet ein Fibo-Linie basierend auf den neuesten ZigZag. Dies ist ein bemerkenswertes, unnötige Arbeit vermeidendes Werkzeug für diejenigen (die Mehrheit), die ständig Fibo-Gitter zeichnen.

Der Indikator zeichnet vier verschiedene Fibo-Linien basierend auf den vier letzten ZigZags. Nützlich, wenn er auf höheren Zeitrahmen läuft.