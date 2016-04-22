Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Trend-Power (StopLoss) - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1091
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: mandorr
Der Indikator basiert auf dem Vergleich des aktuellen Preises zu sechs einfachen gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 10, 20, 30, 40, 50 und 60. Die Werte des Indikators sind festgelegt: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100
Der Indikator basiert auf dem Vergleich des aktuellen Preises zu sechs einfachen gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 10, 20, 30, 40, 50 und 60. Die Werte des Indikators sind festgelegt: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7188
ICWR.a
Das Skript zeichnet ein Fibo-Linie basierend auf den neuesten ZigZag. Dies ist ein bemerkenswertes, unnötige Arbeit vermeidendes Werkzeug für diejenigen (die Mehrheit), die ständig Fibo-Gitter zeichnen.ICWR v0
Der Indikator zeichnet vier verschiedene Fibo-Linien basierend auf den vier letzten ZigZags. Nützlich, wenn er auf höheren Zeitrahmen läuft.
Import "Minute Bars" von forexite.com
Skript zur Vorbereitung der "Minuten Bars" von forexite.com zum Import für MetaTrader 4BW-wiseMan-1
Die erste Version des wlxBWWiseMan Indikators. Zeigt die Kerzen des Trendwechsels.