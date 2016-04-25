指标基于最后一个之字折线点绘制一条斐波那契级别线。这是一个了不起的工具, 可令那些持续放置斐波那契网格 (大部分) 的人摆脱不必要的工作。

指标基于最后四个之字折线点绘制四条不同的斐波那契级别线。当应用于较高时间帧时很有用。