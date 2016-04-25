代码库部分
趋势力量 (止损) - MetaTrader 4脚本

作者: mandorr

指标基于当前价格与六条周期为 10, 20, 30, 40, 50 和 60 的简单移动均线比较。指标值固定: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7188

